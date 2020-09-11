TBMM Başkanı Şentop'tan Macron'a: Kimse ergenlik sorunlarını uluslararası alana taşımasın - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'ye yönelik sözlerine ilişkin, "NATO müttefiki olarak Fransa'nın bu ikiyüzlülükten vazgeçmesini ve uluslararası hukuk, deniz hukuku kurallarına uygun hareket etmesini bekliyoruz. Hiç kimse ergenlik sorunlarını uluslararası ilişkiler alanına taşımasın" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akdeniz'e kıyısı olan 7 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin Fransa'nın Korsika adasında gerçekleşen zirvede alınan karara ilişkin görüşünün sorulması üzerine Şentop, "Dün yapılan zirvede alınan kararlar ehemmiyet ifade etmiyor. Her ülke kendi çıkarlarına göre hareket edebilir. Bunu adil bulamayabiliriz; ama anlayışla karşılayabiliriz. Burada ifade edilen kararlar ve yapılan değerlendirmelerin bir mantığı yok" dedi.

'FRANSA NE ARIYOR AKDENİZ'DE'Türkiye'yi uluslararası deniz hukukuna uygun davranmaya davet edenin Fransa olduğunu hatırlatan TBMM Başkanı Şentop, "Fransa ne arıyor? Uluslararası deniz hukukunun hangi kurallarına göre, ilkelerine göre Fransa Akdeniz'de? Ne arıyor Doğu Akdeniz 'de? Yine uluslararası hukuktan bahsediyorsak Türkiye NATO ülkesi. Fransa da NATO ülkesi, Yunanistan da NATO ülkesi. Peki bir NATO ülkesine karşı, başka bir NATO ülkesi ile beraber Doğu Akdeniz'de operasyon yapmaya kalkan Fransa, uluslararası hukukun hangi kurallarına göre izah edecek? Dolayısıyla yaptıkları işin inandırıcılığı yok. Onun için ciddiye alıp aslında cevap vermeyi gerektirmeyecek derecede zayıf bir içeriğe sahip değerlendirmeler bunlar. Avrupa ülkeleri tarafından ekonomik olarak finanse edilen bir ülke halinde yaşamaya alışık bir Yunanistan'ın bu tür tavırlarına Türkiye eskiden beri alışık, bunları biliyoruz. Bu konuda Türkiye gerek diplomasi alanında gerekse askeri alanda gereken cevapları her zaman vermiştir" diye konuştu.'FRANSA'NIN ASIL RAHATSIZLIĞI AFRİKA'Fransa'nın asıl rahatsızlığının Doğu Akdeniz'den ziyade, Türkiye'nin Afrika 'da artan etkinliğinden kaynaklandığını kaydeden Şentop, "Fransa'nın tavrıyla sadece Doğu Akdeniz bağlamında değerlendirmemek lazım. Ben Fransa'nın esas rahatsızlığının Afrika'daki gelişmelerle Türkiye'nin dünyanın her yerinde olduğu gibi Afrika'daki etkinliğinin artmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Afrika'da onlarca ülkeyi sömüren hala da sömürmeye devam eden 21'inci yüzyılda yeni sömürgecilik anlayışıyla Afrika ülkelerini sömürmeye devam eden bir Fransa var. Fransa'nın esas rahatsızlığı Türkiye'nin dünyada, bölgede de özellikle Afrika'daki etkin oluşuyla ilgilidir" ifadesini kulandı.

Fransa'yı dürüst davranmaya davet eden Şentop, "NATO müttefiki olarak Fransa'nın bu ikiyüzlülükten vazgeçmesini ve uluslararası hukuk, deniz hukuku kurallarına uygun hareket etmesini bekliyoruz. Hiç kimse ergenlik sorunlarını uluslararası ilişkiler alanına taşımasın" dedi.