TBMM Başkanı Şentop'tan Macron'a tepki - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan Macron'a tepki

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslümanlara yönelik sözlerine tepki gösterdi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslümanlara yönelik sözlerine tepki gösterdi. TBMM Başkanı Şentop, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Batılı değerler maskesini çıkartınca Macron ve türdeşi siyasetçilerin ilkel ırkçılıkları ve İslam düşmanlıkları en çirkin haliyle ayan olmuştur. Tarih Macron'u ve benzerlerini devletlerini yok oluşa sürükleyen figürler olarak kaydedecektir. Vaad haktır: Batıl zail olacaktır" ifadelerini kullandı.



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