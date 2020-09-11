TBMM Başkanı Şentop'tan Med7 Zirvesi Ortak Bildirisi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan Med7 Zirvesi Ortak Bildirisi değerlendirmesi Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde (MED7) alınan kararların, Türkiye açısından çok fazla bir ehemmiyet ifade etmediğini bildirdi.

TBMM Başkanı Şentop'tan Med7 Zirvesi Ortak Bildirisi değerlendirmesi Açıklaması, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde (MED7) alınan kararların, Türkiye açısından çok fazla bir ehemmiyet ifade etmediğini bildirdi.

Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile yaptığı görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova'nın, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler karşısında Türkiye'ye destek olduğunu anımsatan Şentop, Azerbaycan'a teşekkür etti.

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın İstanbul'da Gafarova'yı kabul edeceğini, kendisinin de ziyarette hazır bulunacağını bildirdi.

AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesinin (MED7) sonuç bildirisine ilişkin bir soruya Şentop, şöyle karşılık verdi:

"Dün zirvede alınan kararlar, Türkiye açısından çok fazla bir ehemmiyet ifade etmiyor. Her ülke kendi çıkarına göre hareket edebilir, bunu belki adil bulmayabiliriz ama anlayışla karşılayabiliriz. Fakat burada alınan kararlar, yapılan değerlendirmelerin bir mantığı yok. Türkiye'yi uluslararası deniz hukukuna uygun davranmaya davet eden Fransa, uluslararası hukukun hangi kurallarına göre Doğu Akdeniz'de bulunuyor? Ne arıyor Doğu Akdeniz'de? Uluslararası hukuktan bahsediyorsak Türkiye de Fransa da Yunanistan da NATO ülkesi. Peki bir NATO ülkesine karşı, başka bir NATO ülkesiyle beraber Doğu Akdeniz'de operasyon yapmaya kalkan Fransa, bunu uluslararası hukukun hangi kurallarına göre izah edecek? Dolayısıyla yaptıkları açıklamanın bir mantığı yok. Böyle olunca da inandırıcılığını kaybediyor bu tür açıklamalar. Onun için bu değerlendirmeler, ciddiye alıp cevap vermeyi gerektirmeyecek derecede zayıf bir içeriğe sahip."

"Yunanistan şımarık bir ülke"

"Yunanistan hukuk tanımayan Avrupa'da bir şımarık çocuk gibi alıştırılmış. Avrupa ülkeleri tarafından ekonomik olarak finanse edilen bir ülke halinde yaşamaya alışık bir Yunanistan'ın bu tür tavırlarına Türkiye eskiden beri alışık. Bunları biliyoruz. " diyen Şentop, Türkiye'nin, diplomasi ve askeri alanda Yunanistan'a gereken cevapları her zaman verdiğini belirtti.

Şentop, Fransa'nın tutumunu sadece Doğu Akdeniz bağlamında değerlendirmemek gerektiğini ifade ederek, "Fransa'nın esas rahatsızlığının, Türkiye'nin dünyanın her yerinde olduğu gibi Afrika'daki etkinliğinin artmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Fransa uzun yıllar Afrika'da onlarca ülkeyi sömüren, hala da sömürmeye devam eden, 21. yüzyılda da yeni sömürgecilik anlayışıyla Afrika ülkelerini sömürmeye devam eden bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın 14 eski sömürge ülkesinin, "Afrika sömürgeleri frangı" diye bir para birimi kullandığını anımsatan Şentop, "Fransa, bu para üzerinden 14 Afrika ülkesinden her yıl 500 milyar dolardan fazla sömürge geliri elde eden bir ülkedir. Biz bunların utanılacak şeyler olduğunu düşünüyoruz. Fransa'nın, siyasetçilerin, yöneticilerin de böyle bir şeyin ifşa olmasından, ortaya çıkmasından utanç duymaları gerekir. Ama onlar tam aksine Afrika'daki bu sömürü düzenlerinin bozulacağına dair bir endişe taşıdıkları için bilhassa Türkiye'nin Afrika ile ticari ve diplomatik ilişkiler kurması, Türk Hava Yolları'nın Afrika ülkelerinde uçuşlar gerçekleştirmesi gibi hususlardan rahatsızlık duyuyor. Çünkü eski Fransız sömürgeleri, başka bir ülkeye uçarken Paris üzerinden aktarmalı olarak uçuyorlardı. Şimdi bu düzen yavaş yavaş değişiyor." diye konuştu.

Şentop, 21. yüzyılda artık sömürgeciliğin utanılacak bir hadise olduğunu, Fransa'nın, Türkiye'nin dünyada, bölgede ve özellikle Afrika'da etkin oluşundan rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Fransa'nın, bunu da Yunanistan'ın bazı dayanaksız ve hukuka aykırı tezlerinin, yanında güya yer alıyormuş gibi bu rahatsızlığını göstermeye çalıştığını belirten Şentop, "Fransa'yı dürüst davranmaya davet edelim hep beraber. Çünkü Fransa, 1978'de Manş Denizi'nde İngiltere ile yapmış olduğu deniz sınırlarıyla ilgili anlaşmada, adalarla ilgili benimsedikleri ilkeler Türkiye'nin savunduğu tezlerle aynı. Dolayısıyla orada kendisi İngiltere ile mutabık kaldığı tezlerin, tam aksini bugün Akdeniz'de ve adalar denizinde savunmaya kalkıyor. Bunun adı ikiyüzlülüktür, çifte standart ve samimiyetsizliktir. Dolayısıyla bir NATO müttefiki olarak, Fransa'nın bu ikiyüzlülükten vazgeçmesini ve uluslararası deniz hukukunun kurallarına uygun hareket etmesini bekliyoruz. Hiçkimse ergenlik sorunlarını uluslararası ilişkiler alanına taşımasın." şeklinde konuştu.

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve beraberindeki heyet, TBMM Başkanı Şentop ile 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde bombalanan yerleri ziyaret etti, Genel Kurul Salonu'nda incelemelerde bulundu.

Türkiye, Fransa, Avrupa, TBMM, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 18:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan Med7 Zirvesi Ortak Bildirisi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika


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