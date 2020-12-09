TBMM Başkanı Şentop'tan Medipol Başakşehir'e destek mesajı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan Medipol Başakşehir'e destek mesajı Açıklaması
09.12.2020 00:59
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepki gösterdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepki gösterdi.
Şentop, Twitter hesabından #Notoracism Hashtag'ı ile yaptığı paylaşımda, "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Başakşehir futbol takımımızın Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yönelik, maçın 4. hakemi, Romanya Futbol Federasyonu'ndan Sebastian Costantin Coltescu'nun ırkçı ifadelerini kınıyor, her alanda bu ayrımcılığı lanetliyorum." ifadelerini kullandı.
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