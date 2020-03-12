TBMM Başkanı Şentop'tan milletvekillerine korona uyarısı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop'tan milletvekillerine korona uyarısı

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milletvekillerimizin de mümkün olduğunca yurt dışı seyahatlerinde bulunmamak ve zorunlu olmayan seyahatleri ertelemek, yurt dışından ülkeye giriş yapılması durumunda hastalığın kuluçka süresi olan 14 gün boyunca istirahat etmek ve Meclis çalışmalarına katılmamak,...

TBMM Başkanı Şentop'tan milletvekillerine korona uyarısı, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milletvekillerimizin de mümkün olduğunca yurt dışı seyahatlerinde bulunmamak ve zorunlu olmayan seyahatleri ertelemek, yurt dışından ülkeye giriş yapılması durumunda hastalığın kuluçka süresi olan 14 gün boyunca istirahat etmek ve Meclis çalışmalarına katılmamak, yakın zamanda yurtdışı geçmişi olan vatandaşlarımızın ziyaret taleplerini bir süre ertelemek ve yine ziyaretçi sayısının mümkün olduğunca azaltılmasını sağlamak konularında gerekli hassasiyeti göstereceğinizden tereddüdüm bulunmamaktadır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı yazılı açıklamada, milletvekillerine korona virüsüne ilişkin uyarılarda bulundu. Şentop, Dünya sağlık Örgütü'nün korona virüsünü pandemi olarak ilan ettiğini hatırlatarak, "Gerekli tedbirlerin zamanında alınmaması sebebiyle birçok ülkede hızlı bir yayılım gösteren virüs, Sağlık Bakanlığımızın süreci başarılı bir biçimde yönetmesi sayesinde 11 Mart 2020 tarihine kadar ülkemizde görülmemiş, ancak bu tarihte bir vatandaşımızın virüse yakalandığı açıklanmıştır. Virüse yakalanan vatandaşımızın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir" ifadelerini kullandı.

Şentop milletvekillerinin yurtdışı seyahatlerinde enfekte olabileceğine işaret ederek, "Yeni tip korona virüsün oluşturduğu küresel sağlık tehdidi, milletvekillerimizin, personelimizin, ailelerinin, ayrıca ziyaretçilerimizin ve vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde de bazı tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir. Bu kapsamda Başkanlığımız, başta TBMM'nin ortak alanları olmak üzere, makam odaları, milletvekili odaları, çalışma odaları ve salonlarda hijyenin tesisi için gerekli çalışmaların yürütülmesini titizlikle takip etmekte ve Sağlık Bakanlığı ile temas halinde alınabilecek ilave tedbirleri değerlendirmektedir. Bu çerçevede siz Sayın milletvekillerimizin de mümkün olduğunca yurt dışı seyahatlerinde bulunmamak ve zorunlu olmayan seyahatleri ertelemek, yurt dışından ülkeye giriş yapılması durumunda hastalığın kuluçka süresi olan 14 gün boyunca istirahat etmek ve Meclis çalışmalarına katılmamak, yakın zamanda yurtdışı geçmişi olan vatandaşlarımızın ziyaret taleplerini bir süre ertelemek ve yine ziyaretçi sayısının mümkün olduğunca azaltılmasını sağlamak konularında gerekli hassasiyeti göstereceğinizden tereddüdüm bulunmamaktadır. İçinde bulunduğumuz bu önemli süreci gerekli tedbirleri alarak zararsız veya en az zararla atlatmak konusunda göstereceğiniz işbirliği için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim" dedi.

(İHA)

Mustafa Şentop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:45 Kaynak: İHA
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