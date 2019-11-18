Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop'tan Milli Savunma Bakanı Akar'a ziyaret
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TBMM Başkanı Şentop'tan Milli Savunma Bakanı Akar'a ziyaret

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Akar'ı makamında ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop'tan Milli Savunma Bakanı Akar'a ziyaret, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Akar'ı makamında ziyaret etti.

Şentop, ziyaretine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'ı makamında ziyaret ederek istişarelerde bulunduk. Sayın Bakanımıza ve ekibine nazik ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:34 Kaynak: AA
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