TBMM Başkanı Şentop'tan

Meclis Başkanı Şentop, paylaşımında "Bugün, Misakımillinin 100. yılını şerefle yad ediyorum. İşgal altında ve yokluklar içindeki milletimize kurtuluş yolunu çizen belgeyi imzalayan Meclisi Mebusan üyelerine minnettarız. Misakımillimize/milli andımıza ebediyyen sahip çıkacağız." ifadesine yer verdi.

Şentop, Twitter 'dan, Misakımilli kararlarının kabul edilişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

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