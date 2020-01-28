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TBMM Başkanı Şentop'tan "Misakımillinin 100. yılı" mesajı
7 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Misakımillimize/milli andımıza ebediyyen sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:28 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Misakımillimize/milli andımıza ebediyyen sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.
Şentop, Twitter'dan, Misakımilli kararlarının kabul edilişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Meclis Başkanı Şentop, paylaşımında "Bugün, Misakımillinin 100. yılını şerefle yad ediyorum. İşgal altında ve yokluklar içindeki milletimize kurtuluş yolunu çizen belgeyi imzalayan Meclisi Mebusan üyelerine minnettarız. Misakımillimize/milli andımıza ebediyyen sahip çıkacağız." ifadesine yer verdi.
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