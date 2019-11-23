Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop'tan Öğretmenler Günü mesajı
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TBMM Başkanı Şentop'tan Öğretmenler Günü mesajı

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Öğretmenlerimizi, her birimizin zihin dünyasına ve hayatımızın istikametine etki eden, çocuklarımızı bu dünyanın sürekli değişen akışı karşısında hayata hazırlayan değerli çabaları ve her türlü takdirin üzerindeki fedakar tutumları sebebiyle tebrik eder, bu...

TBMM Başkanı Şentop'tan Öğretmenler Günü mesajı, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Öğretmenlerimizi, her birimizin zihin dünyasına ve hayatımızın istikametine etki eden, çocuklarımızı bu dünyanın sürekli değişen akışı karşısında hayata hazırlayan değerli çabaları ve her türlü takdirin üzerindeki fedakar tutumları sebebiyle tebrik eder, bu aziz vazifeyi ifa ederken şehit olan bütün öğretmenlerimizi de saygı, rahmet ve minnetle andığımı ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.

Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletlerin olmazsa olmaz yapı taşları arasında adalet, sağlık ve eğitimin ilk sırada yer aldığını vurgulayan Şentop, eğitimin, diğer bütün alan ile disiplinlerdeki insanların da yetişme sürecindeki etkileri ve rolü sebebiyle tartışmasız bir noktada konumlandığını ve bir adım öne çıktığını belirtti.

Meclis Başkanı Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin gelecek kurgusunun ve sosyolojik mimarisinin sağlıklı inşası her halükarda, her düzeydeki öğretmen profilimizin fedakarlık, içtenlik ve zihinsel gücüyle yakından ilgilidir. Eğitim ordumuzun her neferinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine ilişkin etkileyici ve şekillendirici rolü açıktır ve tartışılmaz değerdedir.

Öğretmenlerimizi, her birimizin zihin dünyasına ve hayatımızın istikametine etki eden, çocuklarımızı bu dünyanın sürekli değişen akışı karşısında hayata hazırlayan değerli çabaları ve her türlü takdirin üzerindeki fedakar tutumları sebebiyle tebrik eder, bu aziz vazifeyi ifa ederken şehit olan bütün öğretmenlerimizi de saygı, rahmet ve minnetle andığımı ifade etmek isterim. Her çocuğun içinde bir öğretmenin yaktığı kandil vardır. Bazı kandiller bir ömür sönmeden insanın içini ısıtmayı ve zihnini aydınlatmayı sürdürür. Gününüz kutlu, sevinçli ve umutlu olsun değerli öğretmenlerim."

Mustafa Şentop, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:18 Kaynak: AA
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