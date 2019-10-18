Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop'tan Pakdil için başsağlığı mesajı
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan Pakdil için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan Pakdil için başsağlığı mesajı

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop'tan Pakdil için başsağlığı mesajı, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil için başsağlığı mesajı yayımladı.

Şentop, Twitter hesabından, "Fikir ve edebiyat dünyamızın öncü isimlerinden Nuri Pakdil'in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kudüs davasını ve İslam dünyasını yazı kaygısı olarak ömrü boyunca vazife bilen, nesillere tesir etmiş Nuri Pakdil'e Allah'tan rahmet, okurlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

Mustafa Şentop, Nuri Pakdil, Edebiyat, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:43 Kaynak: AA
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