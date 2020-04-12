TBMM Başkanı Şentop'tan Paskalya mesajı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hristiyanların önemli dini bayramlarından Paskalya Yortusu'nu kutladı.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Paskalya Yortusu dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Hristiyan dünyasının ve Türkiye'deki Hristiyan vatandaşlarımızın önemli dini bayramlarından Paskalya Yortusu'nu tebrik ediyorum. Bu özel günlerin ülkemizde birlik ve beraberliği daha da pekiştirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.