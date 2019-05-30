TBMM Başkanı Şentop'tan PMD'yi ziyaret

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni sisteme göre TBMM'nin bir içtüzük değişikliği hazırlaması gerektiğini belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni sisteme göre TBMM'nin bir içtüzük değişikliği hazırlaması gerektiğini belirtti.

Şentop, Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD), basın koridorunda bulunan basın bürolarını ziyaret ederek gazetecilerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

PMD Genel Başkanı Göksel Bozkurt'u PMD'de ziyaret eden Şentop, yarın da Meclis personeliyle bayramlaşacağını söyledi. Şentop, TBMM'de görev yapan basın mensupları başta olmak üzere bütün medya çalışanlarının, milletin, İslam aleminin bayramını kutlayarak "Sağlık, afiyetle nice bayramlara erişmeyi Cenabıhak nasip etsin." dedi.

Bozkurt da Şentop'un bayramını kutlayarak ziyareti dolayısıyla Şentop'a teşekkür etti. Şentop, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM İçtüzüğü değişikliği teklifinin gündeme gelip gelmeyeceği sorusu üzerine Şentop, içtüzükle ilgili 24 Haziran'dan sonra yeni sistemle çelişen bazı hükümlerde bütün partilerin ortak mutabakatıyla değişiklikler yapıldığını anımsattı. Şentop, şöyle devam etti:

"İşleyişi aksatan bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Ancak bizim içtüzüğümüz çok eski, 1973 tarihli. Onun üzerinden bir anayasa geçmiş, arkasından anayasa değişikliği, hükümet sistemi değişikliği olmuş. İçtüzük yeni değişikliklere adapte edilmiş. Ama içtüzük esasen parlamenter sistem mantığıyla hazırlanmış. Bu bakımdan perspektif de önemli. Yeni sisteme göre TBMM'nin bir içtüzük değişikliği hazırlaması gerekir. Sıfırdan bir içtüzük kastediyorum."

Bir soru üzerine Meclis'in açılışının 100. yılına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Şentop, daha sonraki yıllarda hatırlanacak bazı programlar yapmak istediklerini bildirdi.

TBMM Başkanı Şentop, bir soruya karşılık 15 Temmuzla ilgili de Meclis'te mutlaka program olacağını ancak içeriğinin henüz belli olmadığını söyledi.

Şentop'a, terör örgütü üyesi iki kişinin CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı ziyaret edeceklerini söyleyerek bir Meclis çalışanını rehin aldığı ve bir polis memurunu yaraladığı anımsatılarak ek güvenlik önlemlerinin alınıp alınmayacağı da soruldu. Şentop, şunları kaydetti:

"Bu olay da gösterdi ki Meclis'teki güvenlik sistemimiz gayet iyi işliyor, sonuç alıcı şekilde işliyor. Nitekim şahıslardan biri içeri girmiş, diğeri önce girmeye teşebbüs etmiyor çünkü onunla ilgili giriş yasağı var. Daha sonra teşebbüs ediyor. Giriş yasağı olduğu kendisine söyleniyor. Sistemimiz gerek aranan gerek Meclis'imizin çeşitli sebeplerle koyduğu giriş yasağı nedeniyle Meclis'e girmesi engellenmiş kişiler, bunlar tespit ediliyor. Sistemin iyi çalıştığını öğrenmiş olduk. İlave güvenlik önlemlerine ihtiyaç yok ama biz sistemle ilgili, arkadaşlarımız bu olay üzerine yeniden değerlendirme yaptılar. Şimdilik yeni ilave tedbire ihtiyaç yok."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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