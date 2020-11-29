Koçkuzu'nun büyük hadis alimlerinden olduğunu vurgulayan Şentop, "Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Cenabıhak'tan rahmet, ailesine, talebelerine ve sevenlerine sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Koçkuzu'nun vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop , vefat eden Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu için baş sağlığı mesajı yayımladı.

Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Şentop'tan, Prof. Dr. Koçkuzu için taziye mesajı - Son Dakika

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