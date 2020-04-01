TBMM Başkanı Şentop'tan Prof. Dr. Taşçıoğlu için taziye mesajı - Son Dakika

"Değerli hocamız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle salgına karşı yürüttüğümüz mücadelenin fedakar kahramanları sağlık çalışanlarımıza takdir ve şükranlarımı sunuyorum."

TBMM Başkanı Şentop, Taşçıoğlu'nun vefatı dolayısıyla mesaj yayınladı. Şentop mesajında şunları kaydetti:

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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