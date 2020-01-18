TBMM Başkanı Şentop'tan Rahşan Ecevit için başsağlığı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop'tan Rahşan Ecevit için başsağlığı

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Şentop'tan Rahşan Ecevit için başsağlığı, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Şentop, Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Şentop, mesajında, "Vefat eden merhum başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:00 Kaynak: AA
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