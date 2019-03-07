TBMM Başkanı Şentop'tan Regaip Gecesi Mesajı
33 dakika önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam aleminin Regaip Gecesi'ni tebrik etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, İslam aleminin Regaip Gecesi'ni tebrik etti.
Şentop, Regaip Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Manevi bir yenilenme mevsimi olarak gelen mübarek üç aylara kavuşmanın sevinç, huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Manevi coşkunun daha yoğun yaşandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, yıkılan gönüllerin yeniden imar edildiği, dostlukların sağlamlaştığı, rahmet, mağfiret ve arınma mevsimi olduğunun bilinciyle kuşatıcı ve diğergam bir yaklaşımın benimseneceği ümidiyle, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Regaip Gecesi'ni tebrik ediyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:13 Kaynak: AA
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