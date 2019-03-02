TBMM Başkanı Şentop'tan Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu'na Ziyaret
1 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Rumeli
Balkan Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret etti.
Şentop ziyarette, Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Kamuran Atakan ve üyeleriyle bir araya geldi.
TBMM Başkanı Şentop'un katılacağı Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonunun ev sahipliğindeki "Rumeli ve Balkan Kökenli Hemşehrilerin Buluşması" etkinliği ise başka programı sebebiyle iptal edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:21 Kaynak: AA
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