TBMM Başkanı Şentop'tan S-400 açıklaması
1 saat önce
TBMM Başkanı Şentop, "S-400 konusunda karar verildi.
TBMM Başkanı Şentop, "S-400 konusunda karar verildi. Temmuz ayı içerisinde ilk parti teslimat yapılacak. Olsun mu olmasın mı, alalım mı almayalım mı noktasında değiliz" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:32
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