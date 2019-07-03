Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop'tan S-400 açıklaması
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TBMM Başkanı Şentop'tan S-400 açıklaması

1 saat önce

TBMM Başkanı Şentop, "S-400 konusunda karar verildi.

TBMM Başkanı Şentop'tan S-400 açıklaması, System.String[]
TBMM Başkanı Şentop, "S-400 konusunda karar verildi. Temmuz ayı içerisinde ilk parti teslimat yapılacak. Olsun mu olmasın mı, alalım mı almayalım mı noktasında değiliz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:32 
Ekonomi
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