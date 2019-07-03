TBMM Başkanı Şentop'tan S-400 açıklaması

TBMM Başkanı Şentop, "S-400 konusunda karar verildi.

TBMM Başkanı Şentop, "S-400 konusunda karar verildi. Temmuz ayı içerisinde ilk parti teslimat yapılacak. Olsun mu olmasın mı, alalım mı almayalım mı noktasında değiliz" dedi.

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