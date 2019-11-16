Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop'tan saldırıya uğrayan başörtülü kızlara geçmiş olsun mesajı
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan saldırıya uğrayan başörtülü kızlara geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan saldırıya uğrayan başörtülü kızlara geçmiş olsun mesajı

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, son günlerde İslami değerlere karşı akıl sınırları içinde izah edilemeyecek bazı saldırılar olduğunu belirterek, "Dün başörtülü genç kızlara yönelik saldırı da bunlardan biri.

TBMM Başkanı Şentop'tan saldırıya uğrayan başörtülü kızlara geçmiş olsun mesajı, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, son günlerde İslami değerlere karşı akıl sınırları içinde izah edilemeyecek bazı saldırılar olduğunu belirterek, "Dün başörtülü genç kızlara yönelik saldırı da bunlardan biri. Milletimizin dini değerlere karşı hassasiyetini tahrik etmeye yönelik bu tür girişimler, sonuçsuz kalmaya mahkumdur. "dedi.

Şentop, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün İstanbul Karaköy'de yoldan geçen bir kadının saldırısına uğrayan başörtülü iki genç kıza geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Son günlerde, İslami değerler ve tezahürlere karşı akıl ve izan sınırları içinde izah edilemeyecek bazı saldırılar olduğunun dikkati çektiğini belirten Şentop, dünkü saldırının da bunlardan biri olduğuna işaret ederek, "Milletimizin dini değerlere karşı hassasiyetini tahrik etmeye yönelik bu tür girişimler, sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Saldırıya uğrayan kızlarımızı arayarak geçmiş olsun dileklerimi kendilerine ilettim." ifadelerini kullandı.

Mustafa Şentop, Karaköy, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 07:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karaköy'de başörtülü genç kızı darp eden kadının ilk ifadesi: Ben yapmadım
Karaköy'den sonra Beşiktaş'ta da çirkin görüntüler! Türbanlı kadına yumruklu saldırı Karaköy'de başörtülü kıza saldıran kadın tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz indirimi müjdesi: Daha da inecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 02:06:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop'tan saldırıya uğrayan başörtülü kızlara geçmiş olsun mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]