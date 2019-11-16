TBMM Başkanı Şentop'tan saldırıya uğrayan başörtülü kızlara geçmiş olsun mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, son günlerde İslami değerlere karşı akıl sınırları içinde izah edilemeyecek bazı saldırılar olduğunu belirterek, "Dün başörtülü genç kızlara yönelik saldırı da bunlardan biri. Milletimizin dini değerlere karşı hassasiyetini tahrik etmeye yönelik bu tür girişimler, sonuçsuz kalmaya mahkumdur. "dedi.

Şentop, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün İstanbul Karaköy'de yoldan geçen bir kadının saldırısına uğrayan başörtülü iki genç kıza geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Son günlerde, İslami değerler ve tezahürlere karşı akıl ve izan sınırları içinde izah edilemeyecek bazı saldırılar olduğunun dikkati çektiğini belirten Şentop, dünkü saldırının da bunlardan biri olduğuna işaret ederek, "Milletimizin dini değerlere karşı hassasiyetini tahrik etmeye yönelik bu tür girişimler, sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Saldırıya uğrayan kızlarımızı arayarak geçmiş olsun dileklerimi kendilerine ilettim." ifadelerini kullandı.