TBMM Başkanı Şentop'tan şehit ailesine bayram ziyareti
1 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2017 yılında Şırnak'ta PKK mensuplarıyla girilen silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu'nun Hayrabolu ilçesinde yaşayan ailesine bayram ziyaretinde bulundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2017 yılında Şırnak'ta PKK mensuplarıyla girilen silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu'nun Hayrabolu ilçesinde yaşayan ailesine bayram ziyaretinde bulundu. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 06:46 Kaynak: AA
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