TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı Açıklaması - Son Dakika

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TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı Açıklaması
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de şehit olan 4 asker için başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:24 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de şehit olan 4 asker için başsağlığı diledi.
Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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