TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı Açıklaması

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de şehit olan 4 asker için başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı Açıklaması, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de şehit olan 4 asker için başsağlığı diledi.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:24 Kaynak: AA
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