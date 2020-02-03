TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de şehit olan 4 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 4 asker için sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifaderini kullandı.