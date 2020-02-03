TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de şehit olan 4 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de şehit olan 4 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 4 asker için sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifaderini kullandı.


İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:49 Kaynak: DHA
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