TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı - Son Dakika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Mersin'in Mut ilçesinde freni boşalan otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin Mut'ta askerlerimizi taşıyan otobüsün teknik bir arıza sonucu şarampole yuvarlandığını büyük bir teessürle öğrendim. Kazada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.