TBMM Başkanı Şentop'tan sınır ötesi operasyon açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sınır ötesi operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Şentop, Türkiye'nin maksadının sınırın ötesinde mutlaka bir operasyon gerçekleştirmek olmadığını ifade ederek, "Biz sınırlarımızın hemen bitişiğinde, öbür tarafında bir terör oluşumuna müsaade etmeme konusunda kati bir kararlılık içerisindeyiz. Bunu kimsenin test etmeye kalkmaması lazım. Orası teröristlerden arındırılmadığı takdirde Türkiye sınır ötesi operasyonu gerçekleştirecek güçte ve kararlılıktadır" dedi.

Namık Kemal Üniversitesinin (NKÜ) 2019-2020 akademik yılı açılış töreninde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Üzülerek ifade etmem gerekiyorsa 1. Dünya Savaşı bitmemiştir. Hala devam ediyor. Batı 1. Dünya Savaşı'nda koyduğu hedeflere ulaşamadı. Suriye'de yaşanan çatışmanın altında esasen Batı'nın 1. Dünya Savaşı'nda ortaya koyduğu ama gerçekleştiremediği hedefler yatmaktadır. Onlar Türkleri Orta Anadolu'da toplayıp güneydoğusunda ve kuzeydoğusunda iki ayrı devlet kurmak arzusundaydılar. 100 yıl önce Türkiye çok zor şartlarda yarım asırdan fazla kesintisiz devam eden bir savaş sonrası ekonomik yıkım, nüfus kaybı ve toprak kaybı içerisinde çok ağır şartlarda iken bu projeye hayır demiş, diyebilmiş ve savaşarak bu projeyi uygulanmaz hale getirmiştir" dedi.

"TÜRKİYE'NİN MAKSADI SINIRIN ÖTESİNDE MUTLAKA BİR OPERASYON GERÇEKLEŞTİRMEK DEĞİLDİR"

Şentop, 100 yıl sonra yani bugün de Türkiye'nin aynı kararlılıkla Misakı Milli sınırları içerisinde böyle bir operasyona müsaade etmeyeceğini ifade ederek, "Bu bakımdan Türkiye'nin güneyinde oluşturulmaya çalışılan Irak ve Suriye'deki asayişsizlik ve ekonomik, siyasi bakımdan yönetilemez bir devlet olma imkanını fırsatını Türkiye'nin güneyinde bir terör örgütüne alan açmak için istismar ettiler, kullandılar. Uzun zamandır Suriye'de özellikle bir terör örgütünün, yarım asra yakın Türkiye'de mücadele ettiğimiz örgütün uzantısı PYD/YPG'nin orada bir terör alanı oluşturmasına müsaade etmeyeceğimizi uzun zamandır söylüyoruz. Türkiye'nin maksadı sınırın ötesinde mutlaka bir operasyon gerçekleştirmek değildir. Türkiye'nin maksadı sınırlarının dibinde bir terör yapılanmasına müsaade etmemektir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE SINIR ÖTESİ OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRECEK GÜÇTE VE KARARLILIKTADIR"

"Bunun nasıl sağlanacağı önemlidir" diyen Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye bu konuda müzakereler ve görüşmeler yoluyla hareket etmeyi her zaman tercih etmiştir. Bunu denemiştir, denemektedir. Ama bu aşama olmadığı takdirde sınır ötesi operasyon harekatta dahil olmak üzere her türlü ihtimali Türkiye düşünmekte, planlamakta ve gerçekleştirmekte bir an bile tereddüt etmeyecektir. Biz sınırlarımızın hemen bitişiğinde, öbür tarafında bir terör oluşumuna müsaade etmeme konusunda kati bir kararlılık içerisindeyiz. Bunu kimsenin test etmeye kalkmaması lazım. Eğer orası teröristlerden arındırılmadığı halde Türkiye sınır ötesi operasyonu gerçekleştirecek güçte ve kararlılıktadır."

Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, kurum müdürleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Törende Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin de bir konuşma yaparken, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a fahri doktora unvanı verilerek cübbe giydirildi.

