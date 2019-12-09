Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop'tan Şırnak'ta şehit olan askerler için başsağlığı mesajı
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan Şırnak'ta şehit olan askerler için başsağlığı mesajı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan Şırnak'ta şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şırnak'ta teröristlerin tuzakladığı patlayıcının imhası sırasında infilak etmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop'tan Şırnak'ta şehit olan askerler için başsağlığı mesajı, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şırnak'ta teröristlerin tuzakladığı patlayıcının imhası sırasında infilak etmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Şentop, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Şırnak'ta teröristlerin tuzakladığı patlayıcının imhası sırasında şehit olan askerler Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar ve bomba imha uzmanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'e Allah'tan rahmet diledi.

Yaralı askerler için acil şifalar dileyen Şentop, "Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Mustafa Şentop, Şırnak, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na gösterdiği fotoğrafın sırrı çözüldü Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü AK Partili Meclis üyesinin Mansur Yavaş'a "artist" demesi gerginlik çıkardı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 23:40:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop'tan Şırnak'ta şehit olan askerler için başsağlığı mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]