TBMM Başkanı Şentop'tan Sözcü gazetesine Ayasofya tepkisi - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan Sözcü gazetesine Ayasofya tepkisi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sözcü gazetesinin, "2020'de hatırlanmak istenmeyen, felaket ve gözyaşı" olarak nitelendirilen olayların arasına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını da eklemesine tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sözcü gazetesinin, "2020'de hatırlanmak istenmeyen, felaket ve gözyaşı" olarak nitelendirilen olayların arasına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını da eklemesine tepki gösterdi. Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayasofya'nın açılışını '2020'nin felaketleri' ve 'hatırlamak istemediğimiz' olayları arasında sayan bir zihniyet, hangi topraklara ait olabilir?" ifadesini kullandı.

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