Ankara'da hafif ticari araç, durağa çarptı; polis memuru ile eşi yaşamını yitirdi (3) - Son Dakika
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Ankara'da hafif ticari araç, durağa çarptı; polis memuru ile eşi yaşamını yitirdi (3)

25.08.2022 17:22
Ankara'da hafif ticari araç, durağa çarptı; polis memuru ile eşi yaşamını yitirdi (3)

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN TAZİYE MESAJITBMM Başkanı Mustafa Şentop, trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru ve eşi için taziye mesajı paylaştı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru ve eşi için taziye mesajı paylaştı. Twitter hesabından açıklama yapan Şentop, "Mesai arkadaşımız Polis Memuru Orhan Yeşilırmak ve eşi Semiya Yeşilırmak'ın elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli personelimize ve eşine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun" dedi.


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Kaynak: DHA

Mustafa Şentop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da hafif ticari araç, durağa çarptı; polis memuru ile eşi yaşamını yitirdi (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da hafif ticari araç, durağa çarptı; polis memuru ile eşi yaşamını yitirdi (3) - Son Dakika
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