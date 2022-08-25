Ankara'da hafif ticari araç, durağa çarptı; polis memuru ile eşi yaşamını yitirdi (3)

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru ve eşi için taziye mesajı paylaştı. Twitter hesabından açıklama yapan Şentop, "Mesai arkadaşımız Polis Memuru Orhan Yeşilırmak ve eşi Semiya Yeşilırmak'ın elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli personelimize ve eşine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun" dedi.