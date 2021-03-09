TBMM Başkanı Şentop'tan taziye telefonu - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan taziye telefonu
09.03.2021 19:02
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, usta oyuncu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'e ve annesi vefat eden Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'e taziyelerini iletti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, usta oyuncu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'e ve annesi vefat eden Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'e taziyelerini iletti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden tiyatro ve sinema sanatçısı Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin ve annesi vefat eden Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
Son Dakika Atina'da sokaklar savaş alanına döndü, bir polis ağır yaralı Darbedilen kadının, Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat'tan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı HDP'li Buldan'ın teröristlere destek verdiği sözlerine Bakan Soylu'dan tepki: Susarsam annem ve babam hakkını helal etmesin Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti 16 yaşındaki genci, 5 saat boyunca dinlene dinlene döven şüpheliler yakalandı Türkiye, Altay tankının motoru için Güney Koreli 2 şirketle anlaştı 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk Eşiyle yasak aşk yaşayan şahsı öldürüp gömen astsubayın ifadesi ortaya çıktı: Bu ilişki artık rüyalarıma giriyordu