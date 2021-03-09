TBMM Başkanı Şentop'tan taziye telefonu - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, usta oyuncu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'e ve annesi vefat eden Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'e taziyelerini iletti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden tiyatro ve sinema sanatçısı Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin ve annesi vefat eden Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)