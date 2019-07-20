Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop'tan TDV'ye kurban bağışı
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TBMM Başkanı Şentop'tan TDV'ye kurban bağışı

3 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulunarak 'Vekaletle Kurban Kesim Programı'na destek oldu.

TBMM Başkanı Şentop'tan TDV'ye kurban bağışı, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulunarak 'Vekaletle Kurban Kesim Programı'na destek oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı kabul etti. Şentop, kabulde Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) kurban bağışında bulunarak 'Vekaletle Kurban Kesim Programı'na destek oldu.
(Neşra Durmaz/İHA)
Mustafa Şentop, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:40 Kaynak: İHA
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