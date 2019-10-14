TBMM Başkanı Şentop'tan "terörle mücadelede çifte standart" çıkışı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:16 Kaynak: AA
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa, İngiltere, Almanya, İsviçre, İtalya ve Mısır tarafından Türkiye'nin terörle mücadelesine karşı verdiği acil gündem maddesi önerisine karşı, batılı ülkelerin başta Suriye'deki çatışma olmak üzere, terörle mücadeleye karşı çifte standart uygulaması hakkında acil gündem maddesi önerisinde bulundu ve ikinci kez kürsüye çıkarak konuşma yaptı.
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