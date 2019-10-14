Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop'tan "terörle mücadelede çifte standart" çıkışı
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop'tan 'terörle mücadelede çifte standart' çıkışı

TBMM Başkanı Şentop'tan "terörle mücadelede çifte standart" çıkışı

34 dakika önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa, İngiltere, Almanya, İsviçre, İtalya ve Mısır tarafından Türkiye'nin terörle mücadelesine karşı verdiği acil gündem maddesi önerisine karşı, batılı ülkelerin başta Suriye'deki çatışma olmak üzere, terörle mücadeleye karşı çifte standart uygulaması hakkında acil gündem maddesi önerisinde bulundu ve ikinci kez kürsüye çıkarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Şentop'tan terörle mücadelede çifte standart çıkışı

Sırbistan Karadağ, Mustafa Şentop, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:16 Kaynak: AA
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