TBMM Başkanı Şentop'tan, Topbaş'ın vefatına ilişkin paylaşım - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan, Topbaş'ın vefatına ilişkin paylaşım
13.02.2021 17:23
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Uzun yıllar siyasetin beyefendisi olarak anılan, üç dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparak İstanbul'a büyük hizmetle eserler bırakan Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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