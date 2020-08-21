TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye'nin doğalgaz keşfiyle ilgili paylaşım - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'deki Tuna-1 sahasında faaliyet gösteren Fatih sondaj gemisinin 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfettiğini açıklamasının ardından tebrik mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop, Karadeniz'deki Tuna-1 sahasında faaliyet gösteren Fatih sondaj gemisinin 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfetmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden tebrik mesajı yayımladı. Mesajında Ağustos ayının Türkiye tarihinde özel bir yeri olduğunu bildiren Şentop, "Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt zaferi ve Gazi Mustafa Kemal'in başkumandanlığında kazanılan Büyük Taarruz, bu ayda gerçekleşmiştir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarihi bir gün yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de bulunan büyük doğalgaz rezervinin; Türkiye'nin, düşmanlarını imrendiren ve kaygılandıran, dostlarına da güç ve güven veren duruşunun önemli bir miladı olduğunu kaydeden Şentop, şunları kaydetti:

"Cenabı Hakk'ın insanlara bahşettiği kaynaklara, hala sömürgeci, zalimce bir yaklaşımla göz dikenler bilmelidir ki, Türkiye'nin kaynakları ve kazançları, daima tüm insanlığın faydası ve huzuru içindir. Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan, Büyük Türkiye ideali için kararlı adımlarla yürüyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Böyle bir müjdenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum." - ANKARA