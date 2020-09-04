TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye'nin Doğu Akdeniz mücadelesinde "adalet" vurgusu - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye'nin Doğu Akdeniz mücadelesinde "adalet" vurgusu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "Biz Türkiye olarak adil bir paylaşım, adil kararlar, adil davranışlar istiyoruz.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "Biz Türkiye olarak adil bir paylaşım, adil kararlar, adil davranışlar istiyoruz. Türkiye uluslararası hukuka göre sahip olmuş olduğu hakları ve yetkileri sonuna kadar kullanma kararlılığı içerisinde" dedi.

Şentop, Marmaraereğlisi Adliyesi binası açılışında yaptığı konuşmada, geçen yıl meydana gelen depremde hasar gören binanın daha güvenli, sağlam ve hızlı bir şekilde inşa edildiğini anlattı.

Adaletin tüm dünyada ve bütün medeniyetlerde en önemli prensip olduğunu ifade eden Şentop, toplumu bir arada tutan ve toplumun işleyişini bütün kılanın adalet olduğunun altını çizdi.

"Adaletin tecellisinde en önemli unsur vicdandır"

Adalet olmadığı zaman asayişin sağlanabilmesinin, toplumun işleyişinin süreklilik kazanabilmesinin mümkün olamayacağını vurgulayan Şentop, şunları söyledi:

"Adaletin tecellisinde en önemli unsur vicdandır. Sonuç itibarıyla kurallarını yorumlamak, olayı yorumlamak, kuralları olaya göre tatbik etmek nihayet hem akıl hem biraz daha fazla belki vicdanla alakalı bir mesele. Bu anlayış içerisinde yüzyıllarca bu topraklarda adalet hakim olmuş. İnsanların da adaletin hayatiyetini sürdürebilmesi için, yaşayabilmesi için böyle bir sorumluluk içerisinde hareket etmeleri gerekiyor. Dolayısıyla adli yılın başında bütün yargı camiası için savcılarımız, hakimlerimiz, avukatlarımız için bütün milletimiz için adli yılın hayırlı olmasını dilerken, bu konuda onlara düşen sorumluluk kadar vatandaşlarımıza da sadece haklı olanının takibi bakımından bir sorumluluk düştüğünü ifade etmek isterim."

"İleri ve adil bir düzen için mücadele yürütülüyor"

Türkiye'nin dünyada da adaletin hakim olması için mücadele verdiğini dile getiren Şentop, şöyle devam etti:

"İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan, dünyadaki zulüm düzeninin, sistemin değişmesi için çok önemli adımlar dile getiriliyor. Dünyadaki zulme uğrayan bütün halkların, mazlumların sözcüsü olarak Cumhurbaşkanımız uluslararası platformların hepsinde bütün dünyada ileri ve adil bir düzenin kurulması için bir mücadele yürütüyor. İlk defa Birleşmiş Milletler'de 'Dünya 5'ten büyüktür' dediği zaman bir çok kişi bunun çok hayali bir iddia, talep, bir söylem olduğunu söylemişti. Kısa süre içerisinde dünyada bir çok siyasetçi, bir çok siyasi lider, bir çok topluluk, millet, halklar bunun ne kadar önemli olduğunu, ne kadar önemli bir değişimin başlatıcısı olduğunu gördüler."

"Birleşmiş Milletler'de 5 devletin sözü geçiyor"

Bugün Birleşmiş Milletler'in daha adil yapılanması gerçekleşmesi için çalışma yürütüldüğünü aktaran Şentop, "İkinci Dünya Savaşı'nın galibi olan 5 devletin sözünün geçtiği bir Birleşmiş Milletler... 200'e yakın ülke var, bunlar bir araya gelip bir karar alsalar, içlerinden bu 5 devletten bir tanesi 'bu doğru değil' dese o karar geçersiz hale geliyor. Böyle bir adaletsiz bir düzen kendi içinde yapısal olarak, adaleti esas almayan bir kurumun ve kuruluşun dünyada bir barışı sağlaması, adaleti gerçekleştirebilmesi mümkün değil." diye konuştu.

"Adalet istiyoruz"

Şentop, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin de adalet istendiğini vurguladı.

Türkiye'nin haklarına sonuna kadar sahip çıkacağının altını çizen Şentop, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye olarak adil bir paylaşım, adil kararlar, adil davranışlar istiyoruz. Akdeniz ve Doğu Akdeniz'de yaşananlar da bunlar. Türkiye uluslararası hukuka göre sahip olmuş olduğu hakları ve yetkileri sonuna kadar kullanma kararlılığı içerisinde. Ama bunu yaparken başka ülkelerin hakkı olan şeye de tenezzül etmiyor, onu da talep etmiyor Türkiye. Herkes hakkını alsın ama Türkiye'de hakkını alacak. Bunu kararlılıkla sonuna kadar hangi vasıta icap ediyorsa hangi şartlarda olacaksa o şartları sonuna kadar kullanarak, Türkiye kararlılıkla bunu sağlayacak."

"Türkiye her türlü kudrete sahip"

Türkiye'nin haklı olması nedeniyle konunun müzakere edilmesine de hazır olduğunu belirten Şentop, "Bu konunun müzakere yoluyla çözülmesine de hazırız çünkü haklı olduğumuza inanıyoruz. Başka yollar gerekiyorsa o yollarla da bunu çözebilecek güce, kudrete Türkiye sahip." ifadelerini kullandı.

Programda, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Silivri Başsavcısı Nihat Demir ile Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Şentop ve beraberindekiler adliye binasının açılış kurdelesini kesti. Adliye binasını gezerek yetkililerde bilgi alan Şentop, beraberindekilerle Marmaraereğlisi Belediyesini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye'nin Doğu Akdeniz mücadelesinde adalet vurgusu

Doğu Akdeniz, Akdeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 17:46 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye'nin Doğu Akdeniz mücadelesinde 'adalet' vurgusu - Son Dakika

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