TBMM Başkanı Şentop, Viyana'da temaslarını sürdürüyor - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya'nın başkenti Viyana'da önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından düzenlenen 5'inci Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği Avusturya'nın başkenti Viyana'da temaslarını sürdürüyor.

Şentop temasları kapsamında, Latin Amerika Parlamento Birliği Başkanı Jorge Pizarro, Irak Temsilciler Konseyi Başkan Birinci Yardımcısı Hasan Kareem Al-Chaabawı, Bosna-Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic, Ruanda Senato Başkanı Augustin Iyamuremye, Nijer Meclis Başkanı Seini Oumarou, AKDENİZPA Başkanı Gennaro Migliore, Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov ve Gürcistan Parlamento Başkanı Kakha Kuchava ile bir araya geldi.

(İHA)