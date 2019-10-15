Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop'tan "yaptırım" değerlendirmesi
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop'tan 'yaptırım' değerlendirmesi

TBMM Başkanı Şentop'tan "yaptırım" değerlendirmesi

31 dakika önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları hakkında "Yaptırımlar uygulayanı değil, uygulanan ülkeyi güçlendirir." dedi.

TBMM Başkanı Şentop'tan

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları hakkında "Yaptırımlar uygulayanı değil, uygulanan ülkeyi güçlendirir." dedi.

Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurul toplantıları kapsamında, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Rus gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, "ABD yaptırımlarının devreye girmesi Barış Pınarı Harekatı'nı etkiler mi?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Bu harekatın bir amacı var. Bu amaç doğrultusunda sürecektir. Biz bu tür ihtimalleri de düşünerek harekatımızı yaptık ve sürdürüyoruz. Yaptırımlar uygulayanı değil, uygulanan ülkeyi güçlendirir."

Amerika Birleşik Devletleri, Mustafa Şentop, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'cü Enes Kanter, Barış Pınarı Harekatı için ABD'ye yalvardı
IMF, Türkiye'ye ilişkin büyüme, enflasyon ve işsizlik beklentilerini açıkladı Fransızlar, asker selamını neden yayınlamadığını açıkladı: Biz golün tekrarını gösterirken asker selamını verdiler! Merkel'den Türkiye'ye "harekâta son verin" çağrısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 18:16:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop'tan "yaptırım" değerlendirmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]