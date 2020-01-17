TBMM Başkanı Şentop'tan "yarıyıl tatili" mesajı
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:24 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Şentop, Twitter'daki mesajında "Bugün karne alarak yarıyıl tatiline başlayan bütün çocuklarımızı, gençlerimizi ve öğretmenlerini kutluyor; heyecan, umut ve iyimserliğinizin hiç eksilmemesi dileğiyle sizi sevgiyle selamlıyorum. Türkiye'miz sizinle birlikte güzel, anlamlı ve büyük. İyi ki varsınız, iyi ki." ifadelerine yer verdi.
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