TBMM Başkanı Şentop'tan "yarıyıl tatili" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan 'yarıyıl tatili' mesajı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan "yarıyıl tatili" mesajı

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop'tan

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şentop, Twitter'daki mesajında "Bugün karne alarak yarıyıl tatiline başlayan bütün çocuklarımızı, gençlerimizi ve öğretmenlerini kutluyor; heyecan, umut ve iyimserliğinizin hiç eksilmemesi dileğiyle sizi sevgiyle selamlıyorum. Türkiye'miz sizinle birlikte güzel, anlamlı ve büyük. İyi ki varsınız, iyi ki." ifadelerine yer verdi.

Mustafa Şentop, Twitter, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:24 Kaynak: AA
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