Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop'tan Yıldız Kenter için taziye mesajı
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TBMM Başkanı Şentop'tan Yıldız Kenter için taziye mesajı

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter için taziye mesajı paylaştı.

TBMM Başkanı Şentop'tan Yıldız Kenter için taziye mesajı, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter için taziye mesajı paylaştı.

Kenter'in vefatı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şentop, Türk tiyatrosunun "Yıldız"ı, değerli sanatçı Yıldız Kenter'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Şentop, Kenter'e rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve Türk tiyatrosuna kazandırdığı sayısız öğrencisine başsağlığı diledi.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:16 Kaynak: AA
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