TBMM Başkanı Şentop'tan, Yunan vekile tepki - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan, Yunan vekile tepki - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan, Yunan vekile tepki

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Yunanistanlı milletvekilinin hem haddini aşarak, hem de uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak ırkçı bir tavırla Türk Bayrağ'ına yönelik sergilediği saygısızlığı kınıyor ve ilgili vekile gereken cezanın verilmesini...

TBMM Başkanı Şentop'tan, Yunan vekile tepki, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Yunanistanlı milletvekilinin hem haddini aşarak, hem de uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak ırkçı bir tavırla Türk Bayrağ'ına yönelik sergilediği saygısızlığı kınıyor ve ilgili vekile gereken cezanın verilmesini bekliyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosu'nda Yunan milletvekili Ioannis Lagos'ın Yunan Adaları'ndaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda, Türk Bayrağı'nı yırtmasına tepki gösterdi. Şentop, Twitter hesabından "Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Yunanistanlı milletvekilinin hem haddini aşarak hem de uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak, ırkçı bir tavırla Türk Bayrağı'na yönelik sergilediği saygısızlığı kınıyor ve ilgili vekile gereken cezanın verilmesini bekliyoruz" paylaşımında bulundu. Şentop ayrıca, şair Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiirinin, "Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim: Yer yüzünde yer beğen! Nereye dikilmek istersen, söyle, seni oraya dikeyim!" kıtasını da paylaştı.


Mustafa Şentop, Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:45 Kaynak: DHA
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