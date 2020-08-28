TBMM Başkanı Şentop'tan Yunanistan'a tepki: "Gereken karşılığı sonuna kadar vermeye muktediriz" - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan Yunanistan'a tepki: "Gereken karşılığı sonuna kadar vermeye muktediriz"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Doğu Akdeniz konusunda yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin haklarına, menfaatlerine göz dikenler olursa biz onlara da gereken karşılığı sonuna kadar vermeye muktediriz bunu her zamanda ortaya koyduk, gösterdik.

TBMM Başkanı Şentop'tan Yunanistan'a tepki:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Doğu Akdeniz konusunda yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin haklarına, menfaatlerine göz dikenler olursa biz onlara da gereken karşılığı sonuna kadar vermeye muktediriz bunu her zamanda ortaya koyduk, gösterdik. Yunanistan kendi imkanlarına, gücüne, cürmüne bakmaksızın Doğu Akdeniz'de ortalığı karıştırmaya, ısıtmaya çalışan bir devlet. Görüyoruz ki gezegendeki bütün devletleri yardıma çağırdı" dedi.

Tekirdağ'da Rumeli İskelesi ile Selanik Meydanı açılışına katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Doğu Akdeniz konusunda açıklamalarda bulundu.

"Yunanistan'ın tahrikleri ile gelişen bir tablo var"

TBMM Başkanı Şentop, son zamanlarda Doğu Akdeniz'de özellikle enerji kaynaklarının bulunduğuna dair araştırma sonuçları çıkınca Doğu Akdeniz'de alakalı alakasız birçok devletin gelmeye başladığını belirtti. Şentop, "Ama esas mesele tabi biraz Güney Rum yönetimi Kıbrıs'ın ve Yunanistan'ın tahrikleri ile gelişen bir tablo var Doğu Akdeniz'de. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak gerek kara topraklarımız gerekse suda ki bize ait olan yerler buna mavi vatan diyoruz olmak üzere sahip olmuş olduğumuz uluslararası hukuka göre bütün hakların ve yetkilerin sonuna kadar muhafızı ve takipçisi olacağız. Sadece Türkiye Cumhuriyetinin değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin de sahip olduğu bütün hakların, menfaatlerin, çıkarların sonuna kadar hem muhafızı koruyucusu hem de takipçisi olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye olarak biz Başka bir devletin haklarında, yetki alanlarında da bir iddia sahibi değiliz. Herkes hakkının sahibi olsun, ona razı olsun. Fakat Türkiye'nin haklarına, menfaatlerine göz dikenler olursa biz onlara da gereken karşılığı sonuna kadar vermeye muktediriz bunu her zamanda ortaya koyduk, gösterdik. Tabii Yunanistan kendi imkanlarına, gücüne, cürmüne bakmaksızın Doğu Akdeniz'de ortalığı karıştırmaya, ısıtmaya çalışan bir devlet. Görüyoruz ki gezegende ki bütün devletleri yardıma çağırdı bölgeye. Gezegende ki bütün devletleri yardıma çağırdı ve korktuğunu belli etmeyen bir çaba ile açıklamalar yapıyor. Bizim tabi Yunanistan'a ait olan bir hak varsa gözümüz yok ama bu milletin hakkını Türkiye Cumhuriyetinin hukukunu da sonuna kadar ne pahasına olursa olsun hangi bedel olursa olsun onu ödeyerek sonuna kadar da müdafaa edebilecek güce kudrete sahibiz. Türkiye eski Türkiye değil. Gerek ekonomik bakımdan gerekse askeri güç bakımından Milletimizin menfaatlerini koruyabilecek her türlü imkana ve yetkiye sahiptir" diye konuştu.

"Diğer devletlerin tavırları şaşırtıcı"

"Tabi diğer devletlerin tavırları şaşırtıcı, özellikle Fransa'nın. Fransa burada ne arıyor burası Doğu Akdeniz" diyen Şentop, "Doğu Akdeniz'de askeri varlığını artırmasından bahseden Fransa, ne münasebetle, uluslararası hukukun hangi kurallarına dayanarak burada bulunduğunu izah etmekte aciziyet içerisindedir. Eğer Fransa Doğu Akdeniz'de bir hak iddia ediyor, askeri varlığını artırmaktan bahsediyorsa Başka ülkelerde Batı Akdeniz'de yani Fransa'nın güneyinde yer alan Akdeniz sularında o zaman hak iddia etmek ve orada askeri varlık gösterme düşüncesi, fikri içerisinde olabilirler. Sen Doğu Akdeniz'de ne arıyorsan başkaları da Batı Akdeniz'de onu aramaya kalkabilirler. Fransa İngiltere ile daha önce mesela 1978'de yapmış olduğu Manş Denizi'nde ki deniz yetki alanları ile ilgili anlaşmada bugün tamda Türkiye'nin savunduğu tezi savunmaktadır. Ama Türkiye'ye karşı bu sefer Türkiye'nin tezinin aksine Yunanistan'ın tezini savunmaya kalkıyor. Bizim aradığımız şey karakterli bir duruştur, uluslararası hukuka saygıdır, her devletin kendi hakkını koruması ama başka devletinde hakkına hukukuna saygı göstermesidir. Türkiye bunun sağlanmasını talep ediyor, ortaya koyuyor her zaman, bunun sağlanması içinde gereken neyse onu yapacaktır" şeklinde açıklamada bulundu. - TEKİRDAĞ

Doğu Akdeniz, Akdeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 21:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop'tan Yunanistan'a tepki: 'Gereken karşılığı sonuna kadar vermeye muktediriz' - Son Dakika

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