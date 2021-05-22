TBMM Başkanı Şentop'tan Yunanistan'ın Batı Trakya kararına tepki - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, " Yunanistan'ın Müslüman Türk varlığını yok saymaya çalışan söylemlerini kınıyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın Müslüman Türk varlığını yok saymaya çalışan söylemlerini kınıyoruz; bu tür yaklaşımlar bugüne kadar başarısız oldu, bundan sonra da başarısız olmaya mahkumdur. Batı Trakya'daki Müslüman Türkler Yunanistan'ın kararıyla varlık kazanmış değildir" ifadelerine yer verdi.

(Muhammet Mücahit Dereli/ İHA)