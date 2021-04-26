TBMM Başkanı Şentop, Tanzanya Milli Günü'nü kutladı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tanzanya Milli Günü'nü tebrik etti.

Şentop, ülkenin milli günü dolayısıyla Tanzanya Meclis Başkanı Job Ndugai'ye tebrik mektubu gönderdi.???????

Türkiye'nin, Tanzanya ile ilişkilerinin her alanda gelişmesine önem atfettiğini belirten Şentop, "Tanzanya ile mevcut iyi düzeydeki ikili ilişkilerimiz çerçevesinde parlamentolarımız arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da geliştirilmesini diler, sizinle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağımı belirtmek isterim. Milli Günü'nüzü bir kez daha kutlarken size ve şahsınızda Tanzanya parlamentosunun değerli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ederim." ifadelerini kullandı.