Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, tarihi kütüphane Bibliotheque Humaniste'yi ziyaret etti
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, tarihi kütüphane Bibliotheque Humaniste'yi ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop, tarihi kütüphane Bibliotheque Humaniste'yi ziyaret etti

50 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Strazburg yakınlarındaki tarihi kütüphane Bibliotheque Humaniste Selestat'yı ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Strazburg yakınlarındaki tarihi kütüphane Bibliotheque Humaniste Selestat'yı ziyaret etti. Hümanist Beatus Rhenanus'un Rönesans döneminden kitaplarını inceledi.

TBMM Başkanı Şentop'un ziyareti sırasında Selestat Belediye Başkanı Marcel Bauer de kütüphaneye gelerek, ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

TBMM Başkanı, ziyaretinin sonunda, Kütüphane Özel Defteri'ni imzaladı.

TBMM Başkanı Şentop, tarihi kütüphane Bibliotheque Humaniste'yi ziyaret etti

Mustafa Şentop, Strazburg, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:11 Kaynak: AA
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