TBMM Başkanı Şentop, tarihi kütüphane Bibliotheque Humaniste'yi ziyaret etti
50 dakika önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Strazburg yakınlarındaki tarihi kütüphane Bibliotheque Humaniste Selestat'yı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:11 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Strazburg yakınlarındaki tarihi kütüphane Bibliotheque Humaniste Selestat'yı ziyaret etti. Hümanist Beatus Rhenanus'un Rönesans döneminden kitaplarını inceledi.
TBMM Başkanı Şentop'un ziyareti sırasında Selestat Belediye Başkanı Marcel Bauer de kütüphaneye gelerek, ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
TBMM Başkanı, ziyaretinin sonunda, Kütüphane Özel Defteri'ni imzaladı.
İstiklal Caddesi'ndeki şüpheli çanta, panik yarattı: Çantadan elbise çıktı Türkiye'den Uluslararası Af Örgütü'nün küstah mülteci raporuna tepki: İddiları reddediyoruz Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü Irak'ta yeniden başlayan protestolarda ölü sayısı 30'a yükseldi