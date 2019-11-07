Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Tarihi Meksika Cumhuriyeti Senatosu'nu ziyaret etti
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Tarihi Meksika Cumhuriyeti Senatosu'nu ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop, Tarihi Meksika Cumhuriyeti Senatosu'nu ziyaret etti

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ziyaretinden detaylar MEKSİKO - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'da "Sosyal İçermenin Geliştirilmesinde Parlamentoların Rolü" başlıklı MIKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı'na katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ziyaretinden detaylar MEKSİKO - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'da "Sosyal İçermenin Geliştirilmesinde Parlamentoların Rolü" başlıklı MIKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı'na katıldı. TBMM Başkanı Şentop, Tarihi Meksika Cumhuriyeti Senatosu'nu da ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, Tarihi Meksika Cumhuriyeti Senatosu'nu ziyaret etti

Mustafa Şentop, Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:52 Kaynak: AA
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