TBMM Başkanı Şentop, Tarihi Meksika Cumhuriyeti Senatosu'nu ziyaret etti
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ziyaretinden detaylar MEKSİKO - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'da "Sosyal İçermenin Geliştirilmesinde Parlamentoların Rolü" başlıklı MIKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:52 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ziyaretinden detaylar MEKSİKO - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'da "Sosyal İçermenin Geliştirilmesinde Parlamentoların Rolü" başlıklı MIKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı'na katıldı. TBMM Başkanı Şentop, Tarihi Meksika Cumhuriyeti Senatosu'nu da ziyaret etti.
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