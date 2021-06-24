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TBMM Başkanı Şentop, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile bir araya geldi - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile bir araya geldi

24.06.2021 17:12
TBMM Başkanı Şentop, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile bir araya geldi, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile Mecliste bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile Mecliste bir araya geldi.

Minnihanov ve beraberindeki heyeti TBMM'de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, Türkiye'nin, Rusya Federasyonu içinde yaşayan ve Rusya ile ilişkilerin derinleşmesine katkı sağlayan bütün soydaş ve akrabaların ikinci evi olduğunu belirtti.

Türkiye ile Tataristan arasındaki köklü, tarihi, kültürel, beşeri ve iktisadi bağların, Rusya Federasyonu ile mevcut ilişkilere de kuvvet ve çeşitlilik katan önemli faktörler olduğuna işaret eden Şentop, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin arasındaki yakın ilişkilerin Tataristan'a da fayda sağlaması için her zaman gayret sarf ediyoruz ve bunu gözetiyoruz. Tataristan'ın huzur, refah ve istikrarı için birlikte çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Şentop, 11 Mayıs'ta Kazan'da bir okula yönelik silahlı saldırıda, öğrenci ve öğretmenlerin hayatını kaybettiğini ve yaralananlar olduğunu üzüntüyle takip ettiğini anlatarak, bu elim olay nedeniyle Tataristan halkına başsağlığı ve yaralılara geçmiş olsun diledi.

TBMM ile Tataristan Cumhuriyeti Devlet Konseyi arasındaki ilişkilerin parlamenter seviyede temaslarla zenginleştirilmesini arzu ettiklerini dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

"Parlamentolarımız arasında 1995 ve 2015 senelerinde imzalanan işbirliği protokolleri mevcuttur. Devlet Konseyi ile ilişkilerimize kurumsal bir boyut katan bu belgelerde yer verilen hususları bir an önce hayata geçirmek için adımlar atmalıyız. Küresel salgın, ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere de olumsuz etki gösterdi. Bu, Rusya ile olan genel ticaret hacmimize de yansıdı. Geçtiğimiz sene yaşanan bu durumun iyileştirilmesinde ve devlet başkanlarımızın belirlediği 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmamızda, ülkelerimizin ticaretinin çok önemli katkıları olacağına inanıyorum. Tataristan ile geçtiğimiz sene yaklaşık 400 milyon dolara ulaşan doğrudan ticaretimizi, 2012 yılındaki seviyesi olan 1 milyar dolara çıkarmak, potansiyelimiz olduğunu gösteriyor."

Tataristan'da yaklaşık 60 Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini aktaran Şentop, Türkiye'den Tataristan pazarına ilginin de sürdüğünü söyledi.

Rusya Federasyonu'ndaki Türkiye yatırımlarının dörtte birinin Tataristan'da olduğuna dikkati çeken Şentop, "Zor ve sıkıntılı zamanlarda dahi Türk girişimcilere vermiş olduğunuz destek ve güvence her zaman hatırlanacaktır. Tataristan, zatıalinizin liderliğinde, Rusya Federasyonu'nun iktisadi olarak en cazip bölgelerinden biri haline gelmiştir. Bu konuda gösterdiğiniz gayretleri ve gerçekleştirdiğiniz faaliyetleri takdirle takip ediyoruz." dedi.

Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Minnihanov, kendisini ve heyetini TBMM'de içtenlikle ağırladığı için Şentop'a teşekkür etti.

"Türkiye ve kardeş Türk halkıyla yüksek seviyedeki ilişkilerimiz bizi memnun etmektedir." diyen Minnihanov, Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki çok köklü temasların ve iş birliğinin gelişmesine yönelik Tataristan-Türkiye ilişkilerinin de artmasının kendilerini sevindirdiğini vurguladı.

Parlamentolar arası ilişkilerin artırılmasının önemine işaret eden Minnihanov, Tataristan Cumhuriyeti Devlet Konseyinin Türkiye'yi yakın zamanda ziyaret edeceğini, TBMM heyetini de Tataristan'da ağırlamaktan mutlu olacaklarını kaydetti.

TBMM Başkanı Şentop, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile bir araya geldi

Rusya Federasyonu, Mustafa Şentop, cumhurbaşkanı, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile bir araya geldi - Son Dakika


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