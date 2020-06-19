TBMM Başkanı Şentop: "(TBMM Başkanlığına adaylık) Cenab-ı Hak mahcup etmesin bu süreçte" - Son Dakika

TBMM Başkanlığ seçimi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları TBMM - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlığına adaylığı konusunda basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(TBMM Başkanlığına adaylık) Milletvekili arkadaşlarımızın da değerlendirmeleri neticesinde tekrar adaylık konusu netleşmiş oldu. Hayırlı olsun. Cenab-ı Hak mahcup etmesin bu süreçte."