TBMM Başkanı Şentop, TBMM Başkanlık Divanı üyeleriyle buluştu - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık Divanı üyeleriyle buluştu.

Şentop, TBMM Başkanlık Divanı üyeleriyle yemekte bir araya geldi. 100. Yıl Bahçe Lokantası'ndaki yemekten hemen önce Şentop bahçeye ıhlamur fidanı dikerek, can suyunu verdi. Şentop, ardından divan üyeleri ile birlikte bahçe lokantasında incelemelerde bulundu.

Şentop, Mecliste konukları ağırlayacak bir yer olmadığını belirterek, bahçe lokantasını açtıklarını kaydetti. Şentop, "16 aydır görevdeyim, birlikte çalışmalar yürüttük. Zaman zaman tartıştığımız, anlaşamadığımız dönemler olmuştur ama 12 Temmuz itibarıyla bu 2 yıllık ilk dönemini yasama döneminin tamamlamış oluyoruz. Ondan sonra yeni bir dönem devam edecek. Arkadaşlarımız olur, olmaz ama dönem itibarıyla tamamlamış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Şentop, katılımcılara fesleğen fidesi ve çam fidanı da hediye etti.

Bahçe lokantasının inşa edildiği alandaki mevcut ağaçları koruyacak şekildi tasarlandığına dikkat çekilerek, iç mekanlarda ağırlıklı olarak ahşap malzemenin kullanıldığı restoranda akustiğe önem verildiği kaydedildi. Engelli ziyaretçiler için erişilebilirlik standartlarına uygun tasarlanan binanın tüm girişlerinden iç mekanlara ve mimariye rahatlıkla erişim sağlanıyor. Mevcut şelale, bahçenin tasarımına uygun şekilde revize edilerek çalışır hale getirildi. Bahçede mevcut çınar, meşe, ıhlamur, iğde mazı ve ceviz ağaçları binanın mimari tasarımı kapsamında değerlendirilerek korundu. Farklı türlerde 368 ağaç ile birlikte 10 bin 800 bitki, çalı ve çiçek ekimi gerçekleştirildi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)