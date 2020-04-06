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TBMM Başkanı Şentop: "TBMM, çalışmalarını sürdürüyor"
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un basın açıklaması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile alakalı açıklamalarda bulundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un basın açıklaması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile alakalı açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:24 Kaynak: AA
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