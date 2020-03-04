TBMM Başkanı Şentop: "TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin incelemeler için bulunduğu sınır... - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop: 'TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin incelemeler için bulunduğu sınır... - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin incelemeler için bulunduğu sınır...

6 saat önce

TBMM Başkanı Şentop: "TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin incelemeler için bulunduğu sınır bölgesinde göçmenlere hakiki mermilerle ateş eden Yunanistan güvenlik güçlerinin hukuk ve insanlık dışı tutumlarını kınıyorum.

TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Şentop: "TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin incelemeler için bulunduğu sınır bölgesinde göçmenlere hakiki mermilerle ateş eden Yunanistan güvenlik güçlerinin hukuk ve insanlık dışı tutumlarını kınıyorum."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:06 Kaynak: AA
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