Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, TBMM Koruma Daire Başkanı Erol'u Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Şentop, TBMM Koruma Daire Başkanı Erol'u Ziyaret Etti

1 saat önce

- Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ziyareti TBMM Koruma Dairesi Başkanı Ahmet Birtan Erol Ziyaretten detay TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Koruma Dairesi Başkanı Ahmet Birtan Erol'u makamında ziyaret etti.

- Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ziyareti
TBMM Koruma Dairesi Başkanı Ahmet Birtan Erol
Ziyaretten detay TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Koruma Dairesi Başkanı Ahmet Birtan Erol'u makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:32 Kaynak: AA
Polis, Güncel
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