TBMM Başkanı Şentop, TBMM Koruma Daire Başkanı Erol'u Ziyaret Etti
1 saat önce
- Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ziyareti TBMM Koruma Dairesi Başkanı Ahmet Birtan Erol Ziyaretten detay TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Koruma Dairesi Başkanı Ahmet Birtan Erol'u makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:32 Kaynak: AA
- Türk Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
'un ziyareti
TBMM Koruma Dairesi Başkanı Ahmet Birtan Erol
Ziyaretten detay TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Koruma Dairesi Başkanı Ahmet Birtan Erol'u makamında ziyaret etti.
Heerenveen, Riekerink'in Görevine Son Verdi
Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz!
Erol Bulut'u İsteyen Fiorentina'nın Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu!
Juventus Forması Giyen Emre Can: Irkçı Aptallar Toplumdan Dışlanmalı