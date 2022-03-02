Şentop, TBMM Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokulu binasının açılışını yaptı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Başkanlık Divanı üyeleriyle TBMM Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokulu binasının açılışını gerçekleştirdi.

Şentop, açılışta yaptığı konuşmada, daha önce TBMM'de gerek milletvekillerinin gerek Meclis personelinin çocukları için bir kreş olduğunu hatırlatarak, bu binanın ihtiyacı karşılamadığını söyledi.

Bunun üzerine sayıca daha fazla çocuğa hizmete edebilecek kreş yapmayı planladıklarını dile getiren Şentop, "Makul bir sürede bitti. Ben daha evvel gezdim. Hemen burayı açalım demiştim. Zaten fiilen başladı. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Meclisimiz için Meclis çalışanlarımız için hayırlı olsun. İnşallah çocuklarımızın sesleri, cıvıltıları, Meclisimizdeki çalışmalarla birleşecek ve Meclisimize ayrı bir renk katacak." diye konuştu.

Meclis Başkanı Şentop ve Başkanlık Divanı üyeleri, daha sonra kreşin bahçesine günün anısına fidan dikti.

Şentop, çocukların İstiklal Marşı'nı okumasıyla başlayan gösterinin ardından sınıfları ve etkinlik atölyelerini gezdi.