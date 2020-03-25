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TBMM Başkanı Şentop: "(TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri) salgının zorunlu...
6 saat önce
TBMM Başkanı Şentop: "(TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri) salgının zorunlu kıldığı sağlık tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafeye uymak esasına riayeti sağlayarak gerçekleştirilemeyeceği için, ileri bir tarihe ertelenmiştir.
TBMM Başkanı Şentop: "(TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri) salgının zorunlu kıldığı sağlık tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafeye uymak esasına riayeti sağlayarak gerçekleştirilemeyeceği için, ileri bir tarihe ertelenmiştir."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:34 Kaynak: AA
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